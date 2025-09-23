У председателя Совета судей РФ Момотова хотят изъять имущество на 9 млрд рублей

Генпрокуратура требует изъять бизнес и недвижимость председателя Совета судей России Виктора Момотова, его активы оценили в 9 млрд рублей, сообщает Mash .

Иск Генпрокуратуры РФ по этому делу поступил в Останкинский суд столицы. Председателя Совета судей РФ обвиняют в ведении гостиничного бизнеса в разных регионах, включая столицу. А еще — в объединении с криминальными авторитетами из ОПГ «Покровские» — Андреем Коровайко и Олегом Чебановым, а также владельцем сети отелей Marton Андреем Марченко.

Как считает Генпрокуратура, в 2010 году Момотов якобы использовал служебное положение, что легализовать недвижимость. В то время он и Марченко получили участок земли в Ростовской области и построили на нем гостиницу Marton Седова.

В итоге на общую сумму 9 млрд рублей злоумышленники оформили 44 земельных участка и 51 здание (гостиницы, бани, кальянные). В имуществе еще сеть бизнес-отелей Marton, которая состоит из 40 комплексов в разных областях страны.

Кроме того, сообщники не уплатили налоги на 500 млн рублей.

