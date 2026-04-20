Была паника: посетительница цирка в Ростове рассказала, как тигр ходил по залу

Ходивший между рядами тигр во время ЧП в цирке Ростова-на-Дону вызвал панику

Посетительница цирка в Ростове-на-Дону рассказала, что пережили зрители после того, как тигр выпрыгнул в зал во время выступления, сообщает РЕН ТВ .

По словам очевидицы, хищник приземлился в проходе зрительного зала. Сначала он выбежал на улицу, но затем вернулся и принялся ходить между рядами в течение 10-15 минут. Посетительница отметила, что это время ей показалось вечностью. Люди хватались за своих детей. Возникла паника.

«Он ходил по залу, бегал из стороны в сторону, ходил между рядами, между людей. Была паника, люди боялись, хватались за своих детей», — сказала посетительница.

При этом сотрудники цирка с помощью микрофона призвали зрителей соблюдать спокойствие, тишину и не паниковать. Но сделать это было сложно, когда по рядам гулял двухсоткилограммовый хищник.

Пока дрессировщик держал тигра на верхней трибуне, родители по одному выводили детей.

По факту произошедшего в цирке возбуждено уголовное дело. Правоохранители дадут правовую оценку соблюдению требований безопасности при организации и проведении зрелищного мероприятия с использованием животных.

ЧП в цирке произошло 19 апреля. Во время номера дрессировщицы с хищниками упала сетка. Тигры испугались, стали драться, а потом один из них перебрался через сетку и прыгнул в сторону зрителей.

Животное выбежало к людям, а затем из здания. Хищник спрятался под фурой, откуда его выманивали мясом.

