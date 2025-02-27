Буйнов превысил скорость перед тем, как сбить пенсионерку в Подмосковье

Известный российский эстрадный певец Александр Буйнов превысил скорость и не притормозил у пешеходного перехода перед тем, как сбить пенсионерку в Подмосковье, сообщает SHOT .

Народный артист РФ ехал на своем внедорожнике Lexus LX 570 со скоростью 56 км/ч. При этом разрешенная скорость перед пешеходным переходом в Апрелевке составляла 20 км/ч.

Женщина избежала серьезных травм благодаря тому, что в последний момент успела увернуться. Буйнов вышел из автомобиля лишь по прибытии сотрудников Госавтоинспекции.

ДТП произошло 26 февраля около 18:00. Буйнов был за рулем элитного внедорожника наехал на 61-летнюю женщину, переходившую дорогу по «зебре». Пострадавшую доставили в больницу. По словам пенсионерки, артист хотел скрыться с места аварии.