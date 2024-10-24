Будто дождь с потолка: подмосковную гимназию затопило из-за лопнувшей трубы
В гимназии Люберец произошел потоп из-за коммунальной аварии
В подмосковных Люберцах произошел потоп в гимназии № 24 из-за коммунальной аварии. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
В учебном заведении прорвало трубу. Вода льется в столовой и актовом зале. Также обнаружена течь из потолка.
«С потолка льет вода будто дождь», — поделилась одна из учениц.
Ранее в ЖК «Большая Академическая 85» на севере Москвы прорвало трубу. Оказались затоплены 10 этажей.