Будто дождь с потолка: подмосковную гимназию затопило из-за лопнувшей трубы

сегодня в 13:19

В подмосковных Люберцах произошел потоп в гимназии № 24 из-за коммунальной аварии. Об этом сообщает Telegram-канал « Осторожно, Москва ».

В учебном заведении прорвало трубу. Вода льется в столовой и актовом зале. Также обнаружена течь из потолка.

«С потолка льет вода будто дождь», — поделилась одна из учениц.

Ранее в ЖК «Большая Академическая 85» на севере Москвы прорвало трубу. Оказались затоплены 10 этажей.