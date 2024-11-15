Брата актрисы Светланы Немоляевой экстренно госпитализировали

В Москве экстренно госпитализировали родного брата народной артистки РСФСР Светланы Немоляевой, режиссера балета Большого театра Всеволода Немоляева. Он упал и сильно ударился головой, сообщает Mash .

Немоляеву 87 лет. Утром он вышел из комнаты своей квартиры на улице Черняховского, когда у режиссера закружилась голова. Он потерял сознание и упал.

Во время падения Немоляев ударился головой о стеклянный шкаф, осколки рассекли кожу. В больнице врачи наложили швы. Режиссер находится в медучреждении, он в сознании, но отказался комментировать свое состояние.

Всеволод Владимирович Немоляев в молодости работал артистом, а затем и солистом балетной труппы. Сейчас его заслуженно считают легендой Большого театра, где он работает режиссером.

Ранее актеру и звезде «Приключений Шерлока Холмса и доктора Ватсона» Василию Ливанову поставили диагноз анемия. До этого 89-летнего артиста госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, он находится в состоянии средней степени тяжести.