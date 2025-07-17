Госдума одобрила штрафы за передачу телефонного номера и данных третьим лицам

Госдумой были приняты поправки о введении штрафов за незаконную передачу другому лицу телефонного номера и данных для входа в интернет-аккаунты, сообщает РИА Новости .

Изменения были разработаны ко второму чтению законопроекта об ответственности за нарушение порядка деятельности экспедиторов. Согласно поправкам, физлиц будут штрафовать на 30-50 тыс. рублей за незаконную передачу абонентского номера другому лицу.

ИП будут получать по этой статье штраф в размере от 50 до 100 тыс. рублей, юрлица — от 100 до 200 тыс. рублей.

За передачу данных для входа в интернет-ресурсы граждан также будут штрафовать. Физлиц — на 30-50 тыс. рублей, ИП — на 50-100 тыс. рублей, юрлиц — на 100-200 тыс. рублей.

Госдума также одобрила поправки о введении штрафов за поиск экстремистских материалов в Сети. За такое нарушение гражданам придется заплатить до 5 тыс. рублей.