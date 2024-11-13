Обездвижен, лицо парализовано: «Шерлоку» Ливанову поставили опасный диагноз

Актеру и звезде «Приключений Шерлока Холмса и доктора Ватсона» Василию Ливанову поставили диагноз анемия. Ранее 89-летнего артиста госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, он находится в состоянии средней степени тяжести, сообщает SHOT .

Ливанов не может самостоятельно передвигаться. Кроме того, у всенародно известного «Шерлока» парализована правая часть лица. Медики приставили к нему патронажную службу.

Василия Ливанова госпитализировали из-за его подозрительной бледности, на которую обратили внимание во время медицинского осмотра. Звезда советского кинематографа также жаловался на сильные боли в ноге. Ранее у Ливанова уже отнялась одна нога.

13 ноября также появлялась информация, что Ливанова снова отправили в реанимацию из-за желудочно-кишечного кровотечения.