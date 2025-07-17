Эксперт: Трамп и Европа готовят серьезное усиление ПВО Украины

Разговоры о новых поставках оружия для Украины от США свелись к туманным обещаниям по возобновлению передачи ЗРК Patriot. Возможны два сценария, по одному из которых готовится серьезное укрепление ПВО Украины, сообщает «Царьград».

Трамп ранее заявлял, что некоторые страны, уже имеющие эти комплексы, могут передать их Украине.

«Системы Patriot, которые мы когда-то получили от США, теперь находятся на Украине. Это израильские системы, которые стояли на вооружении в Израиле в начале 1990-х. Мы договорились о передаче их Украине», — сообщал израильский посол.

Позже эту информацию опровергли, но в мягкой форме, чтобы «не усугублять конфликт». При этом сам посол Бродский опровержений не делал.

Какова же роль Трампа в этой истории? По мнению американиста Константина Блохина, он пытался угодить и республиканским «ястребам», и отправить оружие Украине за европейские деньги. Блохин уверен, что позиция американского лидера может еще не раз измениться.

Сформировалась «вилка» вариантов: в первом — США продают Европе компоненты Patriot, а та передает свои старые комплексы Украине. Это наименее опасный сценарий, требующий от России лишь сохранять текущую интенсивность ударов. Во втором — Европа массово передает свои ЗРК в обмен на обещание США поставить новые. Тогда Украина получит мощную ПВО, и России придется приложить серьезные усилия для ее подавления. Так что смеяться здесь не над чем.