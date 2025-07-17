Штрафы за поиск в интернете, VPN и Instagram*: как будут работать поправки в КоАП

В материале РИАМО разбираемся, за что могут оштрафовать по новым поправкам, можно ли теперь пользоваться VPN и что будет считаться рекламой.

Суть статьи о штрафах за поиск экстремистских материалов

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17 июля Госдума приняла во втором чтении поправку о введении штрафов до пяти тысяч рублей за поиск в интернете экстремистских материалов и получение доступа к ним. За проголосовали 283 депутата, по 22 человека — против и воздержались. Законопроект должен пройти еще третье чтение.

Поправки в Федеральный закон N 755710-8 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и Федеральный закон „О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях“ предлагают следующие штрафы:

За умышленный поиск в Интернете и получение доступа к экстремистским материалам, включенным в список Минюста штраф от трех до пяти тысяч рублей.

За передачу своих данных другим лицам для входа в аккаунты и за передачу своего номера другому человеку штраф: от 30 до 50 тысяч рублей — для физлиц; от 100 до 200 тысяч рублей — для юрлиц, предоставивших номера посторонним без договора, а для ИП — от 50 до 100 тысяч.

За рекламу VPN и аналогичных средств, дающих доступ к запрещенным сайтам, предусматриваются штрафы: от 50 до 80 тысяч рублей для граждан, от 80 до 150 тысяч — для должностных лиц, от 200 до 500 тысяч — для юридических.

За отказ взаимодействовать с силовыми органами: для граждан — до 30 тысяч рублей, для должностных лиц — до 500 тысяч, для юрлиц — до пяти миллионов, а при повторном нарушении — до десяти миллионов рублей.

Важно, что если при совершении преступления использовался VPN-сервис, то это считается отягчающим обстоятельством. Сами сервисы не запрещены, если их не рекламировать.

В случае принятия закона он вступит в силу с 1 сентября 2025 года, за исключением некоторых пунктов, для которых предусмотрены другие сроки.

Для чего нужно увеличивать штрафы и можно ли теперь листать Instagram*

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Законопроект разработан с целью противодействия экстремистским организациям. Первый зампредседателя комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин объяснил, что речь не идет о массовых штрафах за использование VPN или попытки зайти на ресурсы Meta*.

«Если человек делится мнением, обсуждает плюсы и минусы технологии — это не реклама и, соответственно, не подпадает под запрет» Артем Шейкин Первый зампредседателя комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству

Он подчеркнул, что реклама — это продвижение продукта, а использование — это частное применение самим пользователем. Важно понимать эту разницу. Как пример, табак и алкоголь — запрещена реклама, но не продажа. Основной акцент в поправках к КоАП делается на регулирование провайдеров, а не на массовое наказание пользователей.

Административные дела будут возбуждаться только в случае обращения граждан, на основе материалов СМИ или в рамках проверочных мероприятий «со стороны соответствующих органов». Иными словами, под действие закона будет попадать умышленный поиск экстремистских материалов.

Доказывать осознанность будут многократные запросы, попытки обойти блокировки, постоянные обсуждения в чатах, а вовсе не случайное однократное посещение сайта. Никаких массовых мониторингов не предусмотрено.

В федеральный список экстремистских материалов на основании решений судов сегодня включено 5473 наименований книг, фильмов, музыкальных произведений, лозунгов, сайтов, картинок и даже мемов.

Так что листать соцсети по-прежнему можно, использовать VPN тоже, но только в рамках действующего законодательства РФ.

Как на практике будут применять закон и кто окажется под ударом

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Первый замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Ткачев, комментируя новый законопроект, задал вопрос: «Как работать сотрудникам СМИ?».

«Мы его обязательно поднимем на заседании и будем задавать его с профессиональной точки зрения (поиск информации в рамках журналистского задания или расследования при написании того или иного материала). Я считаю, что корреспонденты и наши СМИ должны быть как-то ограждены от этой категории», — отметил депутат.

Вопросы к законопроекту есть и у главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной.

«Сейчас федеральный список экстремистских материалов насчитывает 5473 позиции: от жестокого контента с видео убийств мигрантов и лиц разных национальностей до мемов и треков отдельных иноагентов, картинок про расовое превосходство, рисунков со свастиками и так далее. Каждый гражданин должен с этим списком ознакомиться или как? Как будут устанавливать умысел в поиске таких материалов?» — написала Мизулина.

Кроме того, она добавила, что сама Лига безопасного интернета после принятия закона не сможет передавать МВД данные об экстремистских сообществах. Она перечислила несколько видов сообществ, которые являются экстремистскими и целенаправленный мониторинг которых законом будет запрещен.

«Самое интересное, что в соответствии с законопроектом и деятельность сотрудников МВД по мониторингу такой информации также может быть признана незаконной. А любой человек, который сообщил в правоохранительные органы об обнаружении материалов, например, о группах колумбайн* (признано экстремистской организацией/движением), также рискует получить штраф», — отмечает Мизулина.

* деятельность Meta — соцсети Facebook и Instagram — запрещена в России как экстремистская