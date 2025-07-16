Шейкин: обсуждение VPN в СМИ и блогах рекламой не считается

Первый зампредседателя комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин высказался о штрафах до 500 тыс. рублей за рекламу VPN-сервисов. Он отметил, что обсуждение таких ресурсов в блогах и СМИ рекламой не считаются, сообщает ТАСС .

Шейкин подчеркнул, что четкое определение рекламы есть в законе. Носит ли контент рекламный характер, оценивает ФАС России.

«Если человек делится мнением, обсуждает плюсы и минусы технологии — это не реклама, и, соответственно, не подпадает под запрет», — объяснил сенатор.

Он подчеркнул, что реклама — это продвижение продукта, а использование — это частное применение самим пользователем. Важно понимать эту разницу. Как пример, табак и алкоголь — запрещена реклама, но не продажа.

Ранее комитет Госдумы одобрил поправки о введении штрафов до 5 тыс. рублей за поиск в интернете экстремистских материалов и получение доступа к ним. Поправки в КоАП предусматривают ответственность за доступ к запрещенному контенту, в том числе с использованием VPN.