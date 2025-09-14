Более 70 человек погибли при массовых протестах в Непале

Как рассказали власти Непала, жертвами массовых беспорядков, прошедших в стране в сентябре, стали свыше 70 человек, сообщает ТАСС .

Об этом пишет портал Nepal News.

«Всего погибли 72 человека. Еще 191 пострадавший в настоящее время получает медицинскую помощь», — сказал представитель правительств Непала Экнараян Арьял.

Он уточнил, что люди погибли во время протестов 8 сентября, а еще из-за последующих поджогов и беспорядков, которые были 9 сентября.

В Непале прошли массовые протесты, которые переросли в беспорядки и столкновения с полицией. Как рассказал один из туристов, на протесты вышли в основном молодые люди.

Ранее вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян посоветовал находящимся в Непале россиянам в период волнений соблюдать осторожность: не выходить из отеля и не подходить к митингующим.