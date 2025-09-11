Максимальная осторожность: туристам в Непале посоветовали не выходить из отелей

Эксперт Мкртчян: туристам из РФ в Непале сейчас лучше не выходить из отелей

Вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян заявил, что находящимся в Непале российским туристам в период волнений лучше соблюдать осторожность: не выходить из отеля и не подходить к митингующим.

«Едут в основном люди для горных трекингов. Там проложены маршруты на высоте порядка 2,5-3 тыс. метров над уровнем моря. Люди 2-4 дня акклиматизируются, ходят на экскурсии, там очень много древних пагод», — сказал эксперт в эфире радио Sputnik.

По его словам, цены на туры в Непал сегодня достаточно высокие, добраться туда не так просто, так как прямого авиасообщения нет. Чаще всего маршрут пролегает через Индию, а цена билетов, к примеру, из Москвы и обратно, составляет около 70-80 тыс. рублей с пересадками длительностью от трех до пяти часов.

Ежегодно Непал привлекает внимание нескольких тысяч российских туристов. По текущим данным, в настоящий момент там находится менее 350 наших соотечественников.