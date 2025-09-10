«Последняя капля»: путешественник рассказал о молодежных беспорядках в Непале

Путешественник из Казахстана Денис Турист, который сейчас находится в Непале, назвал «последней каплей» ситуацию с беспорядками, сообщает Газета.ru .

«Неделю назад примерно заблокировали все социальные сети, в том числе YouTube. Местные особо не знают про обход ограничений в интернете: что это такое, как пользоваться. Можете представить: молодежь, которая осталась совсем без связи», — рассказал очевидец событий.

По его словам, основную массу участников протеста, примерно 9 из 10, составляла молодежь в возрастном диапазоне от 18 до 25 лет.

Местные жители совершенно не обращали внимания на процесс съемки. Многие сами вели видеозапись. Несколько раз ко мне подходили с вопросом, все ли у меня в порядке и не требуется ли какая-либо поддержка.

Не было случаев мародерства, отсутствовал беспорядок: люди целенаправленно уничтожали только имущество, принадлежащее политикам. Другие объекты оставались нетронутыми, заключил путешественник.