Более 50 человек погибли при падении автобуса в овраг в Гватемале

В Гватемале автобус съехал с дороги и упал в овраг. В результате происшествия погиб 51 человек, сообщает «360.ru» .

На кадрах, опубликованных в соцсетях местной пожарной службы, видно, как в результате ДТП автобус упал на крышу в овраг со сточными водами. При этом большая часть автобуса серьезно деформирована и погружена в воду.

Выжившие в результате ЧП пассажиры оказались в ловушке, их доставали прибывшие на место спасатели.

Президент Гватемалы Бернардо Аревало распорядился привлечь армию к поисково-спасательной операции и объявил в стране трехдневный национальный траур по погибшим.

Ранее автобус с туристами слетел с трассы и застрял на горе в Таиланде. Среди пострадавших в ДТП есть граждане России.