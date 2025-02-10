Более 50 человек погибли при падении автобуса в овраг в Гватемале
В Гватемале автобус съехал с дороги и упал в овраг. В результате происшествия погиб 51 человек, сообщает «360.ru».
На кадрах, опубликованных в соцсетях местной пожарной службы, видно, как в результате ДТП автобус упал на крышу в овраг со сточными водами. При этом большая часть автобуса серьезно деформирована и погружена в воду.
Выжившие в результате ЧП пассажиры оказались в ловушке, их доставали прибывшие на место спасатели.
Президент Гватемалы Бернардо Аревало распорядился привлечь армию к поисково-спасательной операции и объявил в стране трехдневный национальный траур по погибшим.
Ранее автобус с туристами слетел с трассы и застрял на горе в Таиланде. Среди пострадавших в ДТП есть граждане России.