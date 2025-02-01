Автобус с русскими туристами слетел с трассы и застрял на горе в Таиланде

Автобус с туристами слетел с трассы и застрял на горе в Таиланде. В ДТП на перевале Карон-Патонг на Пхукете пострадали, в том числе россияне, сообщает SHOT .

Путешественники ехали обратно в гостиницу с экскурсии. Однако мужчина, сидевший за рулем автобуса, потерял управление. Он слетел с дороги практически рядом с гостиницей.

Спасатели доставали пассажиров автобуса прямо по горе. В больницу отправились девять человек. Среди пострадавших семья с детьми. Известно, что в транспортном средстве также ехали четыре туриста из Китая.

Ранее мотоциклист сбил российскую пару в Паттайе. Муж умер, жена попала в больницу.