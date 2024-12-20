Более 218 тонн опасных рыбных консервов нашли в Екатеринбурге

В Екатеринбурге в обороте оказалось более 218 тонн рыбных консервов, которые могут быть опасны для здоровья, сообщает газета «Известия» .

Сотрудники правоохранительных органов провели проверку на складах, где могли храниться просроченные продукты. В ходе проверки выяснилось, что на склады регулярно поставлялась продукция с истекшим сроком годности, происхождение которой было неизвестно.

Работники предприятия меняли названия и даты годности на упаковках. Некоторые консервы поставлялись в школы и детские сады Кургана. Другие планировалось отправить в Челябинскую и Свердловскую области.

Ранее две жительницы Екатеринбурга подхватили ботулизм после покупки банки шпротов в масле из балтийской кильки на небольшом рынке у неизвестного продавца. Он продавал товары, стоя рядом с грузовым автомобилем. Пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.

В Роспотребнадзоре отметили, что по результатам проверки в остатках продукта выявили ботулотоксин. Россиян призвали не покупать «Шпроты в масле из балтийской кильки тушки», произведенные на калининградском рыбном заводе «За Родину».