В Екатеринбурге ищут продавца шпротов с ботулотоксином

В больнице в Екатеринбурге врачи борются за жизни двух женщин, отравившихся шпротами в масле. Диагноз – ботулизм, сообщает «Царьград».

Пострадавшие приобрели банку консервов на мини-рынке у неизвестного продавца, которые торговал с машины.

Как уточнили в Роспотребнадзоре, остатки продукта исследовали в «Центре гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», в них выявили ботулотоксин. В ведомстве призвали граждан проявлять осторожность и не покупать «Шпроты в масле из балтийской кильки тушки», произведенные на рыбном заводе в Калининградской области.

Роспотребнадзор и правоохранительные органы по региону начали расследование и ищут продавца, устанавливается реальный производитель и путь поставки опасной для жизни продукции.

В этом году в России произошла вспышка ботулизма: люди пострадали из-за консервированной фасоли в готовых салатах, ее завозили из-за границы.