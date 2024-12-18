Две жительницы Екатеринбурга заразились ботулизмом из-за рыбных консервов

Две женщины из Екатеринбурга подхватили ботулизм после того, как съели рыбные консервы. Они находятся в тяжелом состоянии в больнице, сообщает « SHOT Проверка ».

Жительницы Екатеринбурга приобрели банку шпротов в масле из балтийской кильки на небольшом рынке у неизвестного продавца. Он продавал товары, стоя рядом с грузовым автомобилем.

На оболочке было написано, что изготовитель — рыбный завод «За Родину», находящийся в Калининграде. Через некоторое время у женщин ухудшилось самочувствие. Они обратились за помощью в больницу.

Выяснилось, что у них в крови есть ботулотоксин. Пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.

Специалисты провели исследование шпротов. В них тоже нашли ботулотоксин.

Теперь силовики ищут мужчину, который продал шпроты. Управление Роспотребнадзора призывает покупателей сообщать сотрудникам ведомства о том, если они обнаружат шпроты «За Родину» с датой создания 13 сентября 2024 года. При этом товар продают во всей РФ.

Ранее женщина заразилась ботулизмом после похода в частную клинику в центре Москвы. Она сделала инъекцию против морщин.