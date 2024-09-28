Женщина заразилась ботулизмом после похода в частную клинику в центре Москвы

Пациентка заразилась ботулизмом после инъекции против мимических морщин в частном косметологическом кабинете в центре Москвы. Возбуждено уголовное дело, сообщает MSK1.RU .

17 сентября пострадавшей вкололи в лицо инъекции ботулотоксина в профильном центре Paradise Place. Через 4 дня у женщины появились мышечная слабость, нарушение процесса глотания и затруднение дыхания. Симптомы указывали на ботулизм. При этом москвичка утверждает, что не контактировала с больными ботулизмом.

По данным Роспотребнадзора, причиной заражения ботулизмом стали инъекции препарата Refinex, не зарегистрированного в России.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Виновным грозит до 2 лет тюремного заключения.