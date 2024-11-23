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Бои с ВСУ начались на окраине Великой Новоселки в ДНР

На восточной окраине поселка Великая Новоселка, расположенного на юге Донецкой Народной Республики (ДНР), начались бои, сообщает ТАСС .

В силовых структурах уточнили, что противник оборудовал в поселке мощный укрепрайон, а также создал разветвленную сеть окопов.

Ранее российская армия освободила населенный пункт Макаровка в ДНР. ВС РФ нанесли там удар по противнику.

Также военные с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» ударили по авиации на авиабазе противника в Днепропетровске. Уничтожены истребитель и бойцы ВСУ.