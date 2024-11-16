ВС РФ освободили от ВСУ Макаровку в ДНР
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Подразделения группировки войск «Восток» ВС РФ слаженными действиями сумели освободить от присутствия Вооруженных сил Украины населенный пункт Макаровка Донецкой Народной Республики, сообщает Минобороны РФ.
Освободить населенный пункт получилось в течение последних суток. Российские военные ударили по скоплениям живой силы противника вблизи населенных пунктов Разлив и Великая Новоселка, что в конечном итоге привело к освобождению Макаровки и продвижению военных РФ вглубь линии фронта.
Бойцы СВО выполняли в том числе боевые задания в районе Новодаровки Запорожской области. Они делают все, чтобы вытеснить противника и освободить территории.
Потери ВСУ за сутки в Донецкой Народной Республике составили до 140 человек. Также киевский режим лишился двух танков и другой военной техники.