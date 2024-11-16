Минобороны сообщило об освобождении от ВСУ Макаровки в ДНР

Освободить населенный пункт получилось в течение последних суток. Российские военные ударили по скоплениям живой силы противника вблизи населенных пунктов Разлив и Великая Новоселка, что в конечном итоге привело к освобождению Макаровки и продвижению военных РФ вглубь линии фронта.

Бойцы СВО выполняли в том числе боевые задания в районе Новодаровки Запорожской области. Они делают все, чтобы вытеснить противника и освободить территории.

Потери ВСУ за сутки в Донецкой Народной Республике составили до 140 человек. Также киевский режим лишился двух танков и другой военной техники.