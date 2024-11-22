Видео: российский «Искандер» разнес военную авиабазу в Днепропетровске

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«РВ»: российские силы нанесли ракетный удар по авиабазе ВСУ в Днепропетровске

Российские подразделения с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» (ОТРК) нанесли удар по украинской авиации на авиабазе в Днепропетровске, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

На опубликованных кадрах видно, как российская ракета поражает авиационную базу ВСУ. Затем в небо поднимаются огромные клубы огня и дыма.

В результате точного удара были уничтожены украинский истребитель Миг-29 и до 15 человек инженерно-технического персонала.

В пятницу жители Днепропетровская сообщили о трех мощных взрывах. В соцсетях опубликовали фотографии со столбами черного дыма. При этом угроза повторных ударов по объектам ВСУ сохраняется.