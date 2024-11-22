ВС РФ вновь атакуют военные объекты в Днепропетровске

сегодня в 13:54

В Днепропетровске в пятницу вновь раздаются мощные взрывы, видны столбы дыма. ВС РФ снова атакуют военные объекты украинской армии. Сохраняется угроза повторных ударов, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

По словам местных жителей, они слышали три взрыва. В Сети появляются фотографии, где видны столбы дыма, поднимающиеся в небо.

SHOT сообщает, что, по предварительным данным военкоров, ВС РФ наносят удары «Искандером-М». Также украинские СМИ пишут о взрывах в районе Краматорска и атаках российских БПЛА.

Ранее взрывы прогремели в Киеве и других регионах Украины. Информации о разрушениях пока не поступало.