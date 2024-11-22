Взрывы гремят в Киеве

Взрывы слышны в Киеве и других регионах Украины. Информации о разрушениях пока не поступало, сообщает украинское издание «Политика Страны» .

По данным прессы, взрывы также происходят в Староконстантинове Хмельницкой области и Сумах. Журналисты утверждают, что цели на Украине атакованы беспилотниками.

21 ноября президент России Владимир Путин в обращении к гражданам заявил, что российские войска атаковали город Днепропетровск (украинское название — Днепр) новейшей ракетной системой средней дальности «Орешник». По его словам, вооружение было использовано в ответ на планы США по производству и развертыванию ракет средней и меньшей дальности.

В Кремле добавляли, что за 30 минут до запуска «Орешника» Россия предупредила об этом США.