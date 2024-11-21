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В Кремле заявили, что Россия за 30 минут предупредила США о запуске «Орешника»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия за 30 минут предупредила США о запуске баллистической гиперзвуковой ракеты «Орешник», сообщает ТАСС .

«Российская сторона предупредила американцев о пуске „Орешника“ по линии Российского национального центра по уменьшению ядерной опасности», — сказал он.

Россия применила новейшую систему средней дальности «Орешник» 21 ноября 2024 года по цели в Днепропетровске, заявил президент РФ Владимир Путин в своем обращении к гражданам.

Глава государства подчеркнул, что РФ применила новое оружие в ответ на планы США по производству и развертыванию ракет средней и меньшей дальности.