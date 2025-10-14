Богатырское здоровье: Добрыня Никитич выпал с 4 этажа, встал и отряхнулся

Мужчина по имени Добрыня Никитич выпал из окна в Москве и выжил

В Москве 50-летний мужчина с богатырским именем Добрыня Никитич выпал из окна и приземлился на чужой балкон. После этого он самостоятельно встал на ноги и непринужденно отряхнулся, сообщает «112» .

Дом, где произошел инцидент, расположен на улице Введенского. По предварительным данным, мужчина выпал из окна четвертого этажа. Он приземлился на балкон квартиры, которая находится на втором этаже.

При падении мужчина разбил все стекла, которые были у него на пути. К счастью, москвич выжил. Более того — после падения он самостоятельно встал и отряхнулся.

Соседи вызвали пострадавшему скорую помощь, его госпитализировали. Вскоре выяснилось, что мужчину зовут Добрыня Никитич К.

