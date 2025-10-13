«Лежала никому не нужная»: юная цыганка выпала из окна в Мытищах накануне свадьбы

16-летняя цыганка выпала из окна в Мытищах накануне своей свадьбы. Родные погибшей уверены, что к смерти девушки причастен ее взрослый и состоятельный жених.

Девушку нашли мертвой под окнами дома, в котором она жила со своим женихом.

«От меня был прямой запрет на эти отношения. Это позор! Кому надо приедут, засватают сами, как у нас положено у цыган. А тут она сама. <…> Я прошу у вас помощи», — сказала мама погибшей в программе «Пусть говорят» на Первом канале.

По ее словам, дочь никогда бы не решилась на самоубийства. Накануне трагедии она хвасталась шикарным свадебным платьем. Тело погибшей пролежало на асфальте несколько часов, но никто из родственников мужчины не подошел к ней и не вызвал скорую. Медиков вызвал 8-летний мальчик.

Как рассказал брат погибшей, свидетели отказываются давать показания, так как их запугали влиятельные родственники жениха.

Мать погибшей призвала к ответу семью избранника дочери. Известно, что отец жениха является известным бизнесменом и авторитетом.

