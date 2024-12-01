Бобры оставили без света ряд населенных пунктов под Петербургом
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Бобры сточили несколько деревьев в Тихвинском районе Ленинградской области, которые при падении повредили линию электропередачи, сообщает Baza.
Из-за аварии без электричества остались жители четырех населенных пунктов.
Специалистам, чтобы добраться до поврежденного участка, нужно было использовать экскаватор. Там бобры выстроили плотину — она мешала проезду.
Подачу света возобновили через некоторое время. Бобры из-за происшествия не пострадали.
Ранее в Новой Москве спасли бобра, застрявшего в ливневке. Его вытащили с помощью одеяла.