Заперся в «карцере»: в Сети появились кадры вызволения бобра спасателями Москвы

Сотрудники МЧС героически спасли бобра, который застрял в ливневке в селе Вороново Новой Москвы. Специалисты прибыли на вызов и ловко освободили животное, сообщает Mash .

Застрявшего бобра заметили местные мужчины. Они пришли к выводу, что тот свалился в ливневку, и решили вызвать МЧС. Сотрудники прибыли на вызов оперативно и сразу принялись спасать животное.

На опубликованных в Сети кадрах видно, как специалист спускается в ливневку, накидывает на бобра одеяло и поднимает его на поверхность. Сначала спасенный не сообразил, что делать, а затем юркнул между прутьями и кинулся в реку.

«Вот они — герои-спасатели. Ребята, спасибо!» — поблагодарили местные жители сотрудников МЧС.

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