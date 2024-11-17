сегодня в 23:07

Российские спецназовцы спасли сову, попавшую в ловушку для дронов

Два спецназовца ВС РФ спасли сову, которая запуталась в сетях, установленных в зоне СВО для защиты от украинских дронов-камикадзе, сообщает SHOT .

Во время очередного обхода территории военнослужащие отряда особого назначения 16-й бригады ВС РФ заметили птицу, попавшую в ловушку для дронов.

У совы запутались лапы, сыч никак не мог самостоятельно выбраться из капкана сетей.

Спецназовец с позывным Физрук разрезал оборонительное сооружение и помог птице освободиться.

Ранее сообщалось, что солдаты ВС РФ продолжают разгром украинских боевиков в Курской области. За сутки были поражены 12 бригад противника, нескольких солдат противника удалось взять в плен.