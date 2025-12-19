BMW застрял в картофеле: дороги Брюсселя завалили овощами

Брюссель переживает небывалый «картофельный бунт». Улицы города буквально погребены под тоннами овощей. Уже несколько дней подряд в европейской столице не стихают масштабные акции протеста аграриев, сообщает SHOT .

Недовольные намерениями Евросоюза сократить финансирование сельского хозяйства, фермеры организовали «овощной штурм», забросав картофелем даже здание Европарламента. Автомобили вязнут в образовавшейся на асфальте картофельной массе, а местные жители, не теряя времени, собирают уцелевшие клубни для личного потребления.

На опубликованных кадрах видно, как автомобиль марки BMW стремился проехать участок дороги, заваленный картофелем, но в итоге застрял. Машина остановилась на середине овощной кучи и не смогла сдвинуться с места, колеса просто прокручивались, потеряв сцепление с поверхностью проезжей части.

Ранее сообщалось, что тысячи фермеров из разных уголков Европы прибыли в Брюссель, где проходит саммит, на котором обсуждается, в частности, вопрос использования замороженных российских активов для помощи Украине.

Фермеры из 27 стран ЕС выражают несогласие с соглашением о свободной торговле со странами Латинской Америки, требуя равных правил торговли и упрощения бюрократических процедур. Протестующие блокируют тракторами целые районы города, вступают в столкновения с сотрудниками правоохранительных органов и засыпают улицы овощами. Общее число участников протестных акций превышает 40 тысяч человек.

