Блогерши сыграли в карты и устроили фотосет на турецком кладбище. Их ищут

Блогерш из РФ и Украины ищут в Турции за откровенный фотосет на кладбище

В Турции две блогерши из России и Украины устроили откровенную фотосессию на кладбище, а затем сыграли в карты на могилах. Теперь их разыскивает местная полиция, сообщает SHOT .

32-летняя москвичка Элиза С. и 29-летняя одесситка Катерина-Александра Л. приехали на отдых в Анталью. Однажды они закупились алкоголем, взяли игральные карты и отправились на центральное городское кладбище.

Девушки сняли на видео свой путь. В кадре они шутили об усопших, а также выбирали потенциальные места для своего захоронения.

Придя на место, они устроили откровенный фотосет в коротких шортах. Затем девушки сыграли в карты прямо на могилах. Все свои действия блогерши снимали на видео, а затем публиковали в интернете.

Девушки ведут соцсети, а также страницу с фанфиками. Они выдумывают истории со сценами насилия и преступлений.

Полиция Турции обратила внимание на девушек. Правоохранители разыскивают их. Блогершам грозит депортация за осквернение могил. Им также могут запретить въезд в Турцию на несколько лет.

Ранее активисты попросили оштрафовать одно из ритуальных агентств Твери на 1 млн рублей. Это связано с тем, что оно выкладывает аморальные видео с похорон.