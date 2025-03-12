Тверское ритуальное агентство оштрафуют на 1 млн рублей за аморальные видео

Одно из ритуальных агентств Твери могут оштрафовать на 1 млн рублей за аморальные видео с похорон. Компания выкладывает видео под музыку Валерия Меладзе «Небеса» и белорусской рэп-группы УННВ, сообщает Mash .

Видеоролик, на котором ритуальный автомобиль красиво подъезжает к могилам на кладбище под музыку стал популярным в интернете. Агентство сняло большое количество видео с похорон под веселые треки, среди которых работы Меладзе, Скриптонита, УННВ, Трэвиса Скотта. Такой контент не понравился членам организации «Сорок сороков».

Они попросили у сотрудников МВД провести проверку ритуального агентства на хулиганство. Фирму могут оштрафовать на сумму от 800 тыс. до 1 млн рублей. Помимо этого, у них могут изъять телефоны и видеокамеры, на которые проводили съемку.

Ранее сообщалось, что ритуальное предприятие выбросило цинковые гробы участников спецоперации на пустырь в городе Волжский Волгоградской области. В них привозят трупы умерших солдат ВС РФ в населенный пункт.