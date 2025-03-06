Свалку цинковых гробов участников СВО нашли на пустыре под Волгоградом

Ритуальное предприятие выкинуло цинковые гробы участников СВО на пустырь в городе Волжский Волгоградской области, сообщает V1.RU .

Свалку обнаружили около улицы 7-й автодороги. По словам местных жителей, на пустыре валяются вскрытые цинковые гробы, транспортные ящики и черные пакеты.

Люди считают, что свалку устроило ритуальное агентство, осуществлявшее похороны участников СВО. Жители уверены, что оно таким способом хотело избавиться от гробов, в которых доставляют тела погибших бойцов в город.

Гробы, пакеты и ящики относятся к отходам особого класса опасности, которые требуют утилизации. Жители считают, что ритуальное предприятие хотело сэкономить на этой обязательной мере, а потому и устроило свалку.

Этим делом уже занялись чиновники, а также полиция. Правоохранители устанавливают, какое именно ритуальное агентство причастно к выбросу гробов.

Ранее бойца СВО возмутил затопленный переход в Волгограде. Он был никак не огражден.