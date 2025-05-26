Бьюти-блогершу из Москвы развели на 3 млн рублей

31-летнюю бьюти-блогершу Марию Милерюс из Москвы обманули мошенники, убедив ее взять кредит и перевести деньги на «безопасный счет». Девушка отдала злоумышленникам 3 млн рублей, сообщает Mash .

Мария ведет Telegram-канал «Бьютимаргиналия». У девушки 45 тыс. подписчиков. Ей заинтересовались мошенники.

В начале мая с ней связались люди, представившиеся сотрудниками ФСБ и ЦБ РФ. Они позвонили Марии через Telegram.

Мошенники убедили девушку взять кредит в размере 3 млн рублей. Затем они сказали, чтобы блогерша перевела деньги на «безопасный счет». В итоге девушка выполнила всех указания злоумышленников и только через несколько дней поняла, что ее обманули.

Ранее 14-летний москвич попал в СИЗО из-за мошенников. Он поджег релейный шкаф и здание управы района во Внукове.