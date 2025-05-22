«Патриота развели по полной»: 14-летний москвич попал в СИЗО из-за мошенников

В Москве 14-летнего школьника отправили в СИЗО за поджог релейного шкафа и здания управы района во Внукове. Сделать это мальчика убедили телефонные аферисты, которые украли его данные от «Госуслуг» и говорили, что ему «вручат госнаграду» за атаку на «офис украинских мошенников», утверждают «Осторожно, новости» со ссылкой на мать юного обвиняемого.

В конце января 2025 года мальчику позвонили якобы по поводу участия в школьной олимпиаде. У подростка спросили код с его телефона, чтобы провести «регистрацию на научном форуме». На самом же деле звонившие похитили аккаунт школьника на «Госуслугах». После этого ему по видео позвонил мужчина в погонах, сидевший на фоне флага России и портрета президента Владимира Путина.

«Сказал ему: „Мы видим, идет утечка данных. Чтобы спасти вас и ваших родителей, необходимо соблюсти некие инструкции. Но сперва вам нужно послужить отчизне. Мы видим, что вы человек порядочный, учитесь хорошо. Мы выбрали вас, чтобы вы помогли России“», — рассказала мама юного арестанта.

После этого ребенок, думая, что выполняет «задание ФСБ», отправил мошенникам все имеющиеся в доме деньги. Далее несовершеннолетний поджег релейный шкаф и здание районной управы во Внукове. Задания с поджогом злоумышленники объяснили тем, что в управе «сидят украинские мошенники», а релейный шкаф — это их «сервер». После возникновения пожара, как уверяли злоумышленники, охранник вызовет полицию, и силовики «накроют» мошеннический кол-центр.

«[Мошенники говорили]: „Тем самым ты спасешь своих родителей, спасешь себя и поможешь Отчизне. За то, что ты поможешь Родине разоблачить украинских мошенников, будешь претендовать на награду от государства“. То есть, так как он патриот, его развели по полной программе», — вспомнила мать мальчика.

Спустя несколько часов после поджогов 14-летнего москвича задержали. В отношении юноши возбудили уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт).

Мать обвиняемого утверждает, что по прошествии четырех месяцев с момента отправки подростка в СИЗО следствие «до сих пор толком не началось, а психиатрическую экспертизу не проводили», говорится в статье.