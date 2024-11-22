Били «Кинжалом»: российские силы нанесли 30 групповых ударов по объектам ВСУ

ВС РФ нанесли 30 групповых ударов по объектам противника на Украине за неделю

С 16 по 22 ноября российская армия нанесла по объектам ВСУ массированный и 30 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковой аэробаллистической ракетой «Кинжал» и ударными дронами, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В результате данных ударов были поражены важные объекты военно-промышленного комплекса противника, объекты энергетики, которые использовали для обеспечения ВСУ. Также повреждены инфраструктура военных аэродромов, места сборки и хранения беспилотников, арсеналы, склады боеприпасов и горючего.

Ранее в министерстве обороны РФ заявили, что ВСУ за сутки потеряли в Курской области 150 бойцов. Военные из группы «Север» нанесли поражение украинцам в 9 населенных пунктах региона.

Кроме того, глава Минобороны Андрей Белоусов отметил, что подразделения «Северной» группировки перемололи лучшие части противника в зоне своей ответственности. По сути они сорвали Украине всю кампанию следующего года.