Солистки группы «Тату» Катина и Волкова открестились от ЛГБТ*

Солистки группы «Тату» Лена Катина и Юля Волкова пообещали организаторам муниципальных праздников, например, дней города и выпускных, держать дистанцию на сцене, не обниматься и не проявлять друг к другу никаких заигрываний, сообщает Mash .

Катина и Волкова отказались от былого имиджа, чтобы не попасть под статью о пропаганде ЛГБТ*. Группа будет выступать с пометкой 10+ и готова согласовывать костюмы, в которых будут появляться на мероприятиях. Отказ от заигрываний и поцелуев на сцене прописан в договоре, за его неисполнение певицам грозит штраф.

При этом родные Катиной считают, что ей нужно сосредоточиться на сольной карьере. С продюсером Иваном Шаповаловым, с которым девушки начинали свой путь в карьере, они не общаются после распада группы в 2011 году.

После официального примирения и воссоединения группа «Тату» готова выступать на корпоративах за 10 млн рублей. Волкова и Катина готовят график концертов и берут заказы на проведение корпоративов.

* Движение признано экстремистским и запрещено на территории РФ.