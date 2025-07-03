сегодня в 09:29

Группа t.A.T.u после воссоединения будет выступать на корпоративах за 10 млн руб

Группа t.A.T.u после официального примирения и воссоединения готова выступать на корпоративах за 10 млн рублей. Музыканты Юлия Волкова и Елена Катина готовят график концертов и берут заказы на проведение корпоративов, сообщает SHOT .

Частный концерт «Тату» стоит более 10 млн рублей. Выступление продлится 45 минут. На протяжении этого времени девушки исполнят популярные хиты 2000-х вроде «Нас не догонят», «30 минут» и иных.

Райдер у t.A.T.u без излишеств. Девушкам нужен автомобиль представительского класса, выпущенный не позже чем три года назад, визажист, гримерка.

Следующий эксклюзивный концерт пройдет 17 июля в крымской Ялте на сцене курорта «Мрия». Билеты продаются в пределах от 5 до 15 тыс. рублей.

Ранее группа t.A.T.u официально объявила о воссоединении. Волкова выложила в профиле фотографию с Катиной, подписав ее: «Впереди много нового и интересного, погнали».