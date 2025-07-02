Группа t.A.T.u. официально заявила о воссоединении

Певицы Юлия Волкова и Лена Катина официально сообщили о воссоединении группы t.A.T.u. в своих социальных сетях. Об этом пишет Spletnik .

В профиле Волковой появилась совместная фотография с Катиной с многозначительной подписью.

«Все, обо всем в наших глазах и не только. Впереди много нового и интересного, погнали», — написала певица в Instagram*.

В конце октября 2024 года группа t.A.T.u. воссоединялись лишь на время, чтобы выступить на частных вечеринках. За один концерт артистки брали 15 млн рублей.

Группа t.A.T.u. получила мировую известность в 2000-х выпустив такие хиты, как «Нас не догонят» и «Я сошла с ума». Она также представляла Россию на «Евровидении». Группа распалась почти 15 лет назад.

*Принадлежат компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.