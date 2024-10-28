Группа ТАТУ воссоединилась ради частных концертов за 15 млн рублей

Бывшие солистки группы ТАТУ Лена Катина и Юля Волкова снова выходят вместе на сцену, но только на частных вечеринках и за 15 миллионов рублей, сообщает SHOT .

Отдельно друг от друга Катина и Волкова просят за свои выступления более скромное вознаграждение — по 1,1 млн рублей и 1,2 млн рублей соответственно. Как единая группа ТАТУ девушки готовы выступать только за 15 млн рублей, объясняя это тем, что их творческие пути давно разошлись, поэтому оказаться на одной сцене снова готовы только за внушительную сумму.

Если Катина выступает одна, она исполняет хиты известного коллектива в течение 45 минут. У певицы нет райдера, единственное, о чем она просит, это предоставить ей трансфер до места выступления, а также стилиста-визажиста и немного еды и воды в гримерку. Недавно Катина исполняла хит «Я сошла с ума» для представителей ЛГБТ-сообщества* в клубе «Центральная станция».

У Волковой более серьезные требования. Она готова выступить в течение 40 минут на частной вечеринке где угодно, но чтобы билеты до места концерта были максимально удобными. Ей также нужно трехразовое питание и номер люкс с безлактозным молоком. В гримерке у звезды должны быть рыбные, сырные и мясные закуски, а также фрукты, орехи, бутылка коньяка и бутылка Don Julio, Patron или Espolon.

*Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.