Украинские силы за сутки потеряли в Курской области 150 военнослужащих. Также они лишились четырех автомобилей, артиллерийского орудия и двух минометов, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Бойцы российской группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям противника в 9 населенных пунктах региона.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, а также с помощью огня артиллерии поражены военнослужащие ВСУ и вражеская техника еще в 16 населенных пунктах Курской области и 5 населенных пунктах Сумской области.

Всего после вторжения в Курскую область ВСУ потеряли более 34 690 военнослужащих, 992 автомобиля, 215 танков, 120 бронетранспортеров и т. д.

Ранее ВС РФ добили силы ВСУ в районе Ольговской рощи в Курской области. Это столкновение сравнили с боями в Илловайске и Дебальцево.