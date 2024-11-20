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Российские военные завершили операцию по уничтожению группировки ВСУ, засевшей в районе Ольговской рощи в Курской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. В среде военных ресурсов столкновения в Ольговском лесу сравнивали с боями в Илловайске и Дебальцево.

Группировка украинских сил была блокирована в окрестностях Ольговской чащи. 20 ноября ее остатки были уничтожены, подтвердило оборонное ведомство России.

18 ноября Telegram-канал «Северный Ветер», позиционирующий себя как ресурс группы войск «Север» ВС России, заявлял о тяжелых для ВСУ боях в Ольговской роще.

«Украину можно поздравить с появлением очередной „славной“ страницы в ее военной истории, которую смело можно поставить в один ряд с Илловайским и Дебальцево. Речь идет об Ольговском котле», — писал канал.

Между тем российские военнослужащие взяли под контроль Ильинку в Донбассе. Населенный пункт освободили бойцы «Центральной» группировки.