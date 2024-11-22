Глава Минобороны Белоусов: ВС РФ перемололи лучшие части ВСУ

сегодня в 13:36

Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что подразделения «Северной» группировки войск перемололи лучшие части Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне своей ответственности. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба оборонного ведомства.

Глава Минобороны провел совещание на пункте управления группировки войск «Север», где заслушал доклады командования по текущей обстановке, обеспечению войск и действиям противника в зоне СВО.

«Эту работу, которую мы провели сейчас, здесь перемололи лучшие части. Сейчас ускорилось продвижение. Сорвали, по сути, всю кампанию 2025 года», — сказал Белоусов.

Кроме того, военнослужащие представили министру западные беспилотники, стрелковое оружие и средства связи, которые применяет противник.

В пятницу утром украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве и других регионах страны. Журналисты утверждают, что цели на Украине атакованы беспилотниками.