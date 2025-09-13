Без вещей и снаряжения: 25 человек застряли на Эльбрусе из-за обрыва «канатки»

Из-за обрыва канатно-кресельной дороги в Кабардино-Балкарской Республике на Эльбрусе застряли еще 25 альпинистов, которые впервые решили покорить гору. Туристы остались без теплой одежды, так как она осталась в кабинках на «канатке», сообщает Mash .

Предварительно известно, что в группе из 25 человек находятся начинающие альпинисты из Башкортостана, Татарстана и Белоруссии. Туристы сделали остановку на высоте в 3780 метров для того, чтобы прожить акклиматизацию и продолжить подъем. Однако позднее оборвалась канатная дорога, и гиды предупредили туристов, что самостоятельно спускаться с Эльбруса нельзя.

В итоге неопытные альпинисты переночевали в вагончиках с минимальным запасом еды, без теплой одежды и при температуре минус 5 градусов. Все необходимое снаряжение и теплые вещи были на канатной дороге в кабинке.

Позднее на безопасную высоту на Эльбрус подняли грузовики «КАМАЗ». В итоге людей спустили вниз, а вот их вещи вместе с документами все еще остаются на сломанной канатной дороге. Когда их получится вернуть, никто не знает.

Ранее сообщалось, что на месте обрыва канатно-кресельной дороги в Кабардино-Балкарской Республике сотрудники МЧС России полностью завершили поисковые работы. Спасти удалось 35 человек, еще двое погибли.

