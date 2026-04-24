Пугал весь город: подросток жестоко зарезал знакомого в Нижегородской области

сегодня в 14:58

В Кулебаках Нижегородской области подросток с ножом напал на знакомого, который сделал ему замечание, сообщает Ni Mash .

Подросток держал в страхе все население города. По словам местных жителей, парень два дня ходил по улицам с ножом и пугал прохожих.

В какой-то момент 16-летний знакомый подростка сделал ему замечание. В ответ агрессор ударил его ножом.

Удар пришелся прямо в сердце. Пострадавший скончался, а виновник тут же сбежал. Сейчас он уже найден.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.