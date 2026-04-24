Филипп Киркоров вышел на сцену БКЗ с кольцом на безымянном пальце
Фото - © Григорий Сысоев/РИА Новости
Филипп Киркоров выступил в Большом концертном зале «Октябрьский» в Петербурге с золотым кольцом на безымянном пальце. На украшение обратили внимание журналисты, сообщает «Бриф24».
Сольный концерт певца прошел накануне в БКЗ «Октябрьский». На сцене Киркоров появился с тонким золотым кольцом, украшенным двумя красными бусинами по окружности. Украшение находилось на безымянном пальце.
Кольцо на этом пальце артист носит не впервые. В апреле прошлого года издание «Абзац» также писало о похожем аксессуаре. Тогда автор материала предположил, что демонстрация украшений, напоминающих обручальные, может быть рекламой ювелирного бренда.
О кольце на безымянном пальце сообщало и агентство «7дней.ру». В тот период Киркоров носил украшение от Cartier стоимостью около 400 тысяч рублей.
Певец известен любовью к дорогим аксессуарам и одежде мировых брендов. Ранее Киркоров признавался, что пытался отказаться от свадьбы с Аллой Пугачевой, потому что не хотел жениться.
