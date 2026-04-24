Более 200 жителей убрали берега рек в Одинцовском округе

Экологическая акция «Вода России» прошла 24 апреля в Одинцовском округе Подмосковья. Более 200 человек очистили берега 17 водных объектов и собрали около 340 мешков мусора, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Уборка прошла на реках Малая и Большая Вяземка, Саминка, Душилец и Захаровка, а также на притоке реки Халява. Активисты привели в порядок водохранилище Тросна, Москву-реку в районе сел Троицкое и Успенское, несколько площадок в Звенигороде, Нижний Голицынский и Супоневский пруды, каскад прудов реки Ликова в деревне Осоргино и Старогородковский пруд на реке Сетунь.

Всего участники собрали около 340 мешков мусора. Акция прошла в рамках федерального проекта «Вода России» национального проекта «Экологическое благополучие» по инициативе Минприроды РФ.

Всероссийская акция проводится уже 12 лет и считается одной из крупнейших экологических инициатив страны. За это время к ней присоединились более 13,2 млн человек из 89 регионов, которые собрали свыше 6,5 млн мешков мусора. Организаторы отмечают, что проект не только очищает берега водоемов, но и повышает экологическую грамотность населения.

Ранее губернатор Московской области отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.