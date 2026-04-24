В Химках юный футболист победил на играх БРИКС

Юный футболист из Химок Алексей Тронин 23 апреля одержал победу на II Открытых международных детских Творческих играх стран БРИКС в номинации «Культура питания», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Турнир объединил участников более чем из 50 стран. Ребята в возрасте от 8 до 18 лет демонстрировали вокальные, хореографические, артистические, музыкальные и художественные способности. Каждое направление имело образовательную составляющую и знакомило с культурой стран БРИКС.

Одним из самых масштабных стал международный конкурс «Культура питания». В нем участвовали более 4 тыс. детей из 26 стран. Конкурсанты создавали креативные ролики о правильном питании и делились рецептами полезных блюд своей страны.

Алексей Тронин, воспитанник спортивной школы олимпийского резерва по футболу, представил видео о рационе юных спортсменов. Он показал, как составить оптимальное меню для активного образа жизни, и предложил несколько рецептов полезных блюд.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на территории региона ежегодно приводят в порядок 60 школ. Там появляются современные спортзалы, лаборатории, пищеблок и т.д.

«Все это другое настроение и для учителей, и для наших деток», — сказал Воробьев.