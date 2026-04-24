В Химках провели лекцию ко Дню ликвидаторов радиационных аварий

Патриотическую лекцию ко Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф провели 23 апреля в спортивной школе «Надежда» в Химках. Во встрече приняли участие ученики, педагоги и родители, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятие посвятили памяти людей, проявивших мужество и самоотверженность при ликвидации последствий радиационных катастроф. Участникам рассказали о трагических событиях, в том числе о Чернобыльской аварии, и о героизме ликвидаторов, которые рисковали жизнью ради безопасности других.

«Этот день напоминает нам о том, как важно помнить о героизме тех, кто защищал наше будущее», — отметила лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная.

На лекции подробно обсудили трудности, с которыми сталкивались ликвидаторы, их решения и действия в условиях повышенной опасности. Школьники узнали о значении единства и сплоченности в критических ситуациях, когда на кону стоят здоровье и жизни людей.

«Мы стремимся создать условия, чтобы молодое поколение гордилось историей своей страны и знало о подвиге предков. В этом направлении в нашем городе проходят подобные лекции для жителей разных возрастов», — подчеркнул лидер Движения общественной поддержки Денис Беляев.

Организаторы отметили, что такие встречи направлены на формирование патриотических ценностей, углубление знаний об истории России и уважения к ее культурному наследию.

